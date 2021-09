L'évacuation des 160.000 tonnes de déchets issus des inondations a commencé à Liège

La Spaque, le service public d'aide à la qualité de l'environnement, a entamé cette semaine l'évacuation des milliers de tonnes de tonnes de déchets présents sur le site Wérihet à Wandre, entreposés en urgence à la suite des inondations survenues à la mi-juillet, a-t-elle indiqué.

L'opération a été confiée à la société momentanée Aertssen-Bruco-Maes pour un montant de 6.685.691,65 euros TVAC, à la suite d'un marché public, et devrait être terminée pour le 31 octobre prochain, précise-t-elle encore. Le chantier fonctionnera en semaine, "du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00, le charroi empruntant la rue Wérihet pour rejoindre le réseau autoroutier vers des quais de chargement fluviaux ou des centres de traitement", explique la société. Au total, 35.000 tonnes de déchets seront ainsi évacuées à la fois par camions (30%) et par péniches (70%) pour rejoindre les centres de tri avant d'être envoyées principalement vers des filières de valorisation, soit "matière", soit "énergétique". Aucune opération de tri ne sera opérée sur le site en question. L'entreprise s'est aussi engagée à limiter l'impact de l'évacuation de cette montagne de déchets sur les riverains. Des mesures afin d'éviter la propagation de poussières, d'odeurs,... ainsi que contre la prolifération de rongeurs seront prises. Des analyses de la qualité de l'air ambiant et des poussières seront réalisées périodiquement. Un plan d'intervention a également été élaboré avec le service régional d'incendie et des moyens de lutte contre les risques de départ d'incendie seront prévus en permanence sur le site. Au mois d'août dernier, des riverains s'étaient réunis afin de protester contre cet amoncellement de détritus. Dans la foulée, la Ville de Liège s'était engagée à ne plus faire grossir le tas. Une fois l'évacuation terminée le 31 octobre prochain, le site sera ensuite remis en état avec un raclage du sol sous-jacent au dépôt de déchets et un contrôle de sa qualité. Deux autres centres de regroupement de déchets seront également traités durant l'automne: le site d'Engis et l'autoroute A601. L'évacuation du site d'Engis devrait débuter début octobre et être terminée en décembre, poursuit la Spaque. L'évacuation de l'A601 débutera elle aussi en octobre et devrait durer neuf mois. "Ce délai permettra à la filière tri de continuer à absorber ses volumes habituels sans saturer. Le volume de déchets sur ce site de 10 kilomètres approche aujourd'hui les 100.000 tonnes. Des déchets arrivent encore tous les jours", conclut la société. Lors d'une visite de l'A601 début septembre, la ministre wallonne en charge de l'Environnement, Céline Tellier, avait indiqué que le taux de déchets qui seront recyclés avait été revu à la hausse, entre 50 et 60% alors que les autorités tablaient au départ sur un taux de 20 à 30%. (Belga)