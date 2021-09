Mobivax a administré 2.000 doses de vaccin entre mai et septembre

L'équipe de vaccination mobile Mobivax, composée de membres de Médecins sans Frontières, de la Croix-Rouge de Belgique, de Médecins du Monde et du Samusocial, a administré 2.000 doses anti-Covid aux sans-abri, migrants, sans-papiers et personnes qui en avaient besoin à Bruxelles entre le 19 mai et le 15 septembre 2021, a annoncé mardi Médecins du Monde dans un communiqué.

La campagne a été soutenue par le gouvernement bruxellois et s'adressait aux personnes exclues du système de vaccination classique. "Le projet a donné un coup d'accélérateur à la vaccination Covid-19 pour tous et toutes", a souligné l'association médicale militante. "Au total, nous avons mené 126 visites dans 63 endroits différents: squats, lieux pour sans-abri, centres de jour et de nuit", a précisé la responsable d'équipe Mobivax pour Médecins sans Frontières, Lily Caldwell. "2.000 vaccins Johnson & Johnson ont été administrés sur une base volontaire. Sensibiliser et informer a été essentiel pour la réussite de cette campagne." Mobivax a été une réponse rapide à la pandémie, adaptée aux populations en situation de vulnérabilité, a expliqué Médecins du Monde. Et de poursuivre: le projet a d'abord répondu à une faille structurelle, l'accès à la vaccination étant impossible sans numéro de registre national, et les invitations envoyées par courriel ou par téléphone. Il a finalement intégré une stratégie de vaccination plus large pour les personnes les plus vulnérables. "À la suite de cette évolution positive, la présence d'une équipe mobile de vaccination n'est aujourd'hui plus nécessaire, puisque les centres de vaccination sont aujourd'hui ouverts aux personnes sans papiers", a commenté le responsable des projets belges pour Médecin sans Frontières, Julien Buha Collette. Selon Médecins sans Frontières, un suivi est néanmoins essentiel afin d'assurer que les personnes en situation de vulnérabilité aient toujours accès aux centres de vaccination et puissent facilement recevoir la preuve de vaccination européenne. (Belga)