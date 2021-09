ATP Indian Wells - Novak Djokovic déclare forfait à Indian Wells

Novak Djokovic s'est retiré mercredi de l'ATP Masters 1000 d'Indian Wells qui débute la semaine prochaine.Le numéro 1 mondial du tennis a remporté le tournoi à cinq reprises, mais il a décidé de ne pas jouer cette année l'épreuve californienne programmée du 7 au 17 octobre et qui est dotée de 8.359.455 dollars. Il était à l'origine programmé du 8 au 21 mars. Il avait reporté dès le mois de décembre en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Djokovic a déjà remporté les titres de l'Open d'Australie, de Roland-Garros et de Wimbledon cette saison, mais il n'a pas réussi à faire le Grand Chelem, s'inclinant en finale de l'US Open face à Daniil Medvedev le 12 septembre. Le Serbe a déclaré sur Twitter : "Je suis désolé de ne pas pouvoir voir mes fans à Indian Wells et jouer dans le désert, mon endroit préféré. J'espère vous voir l'année prochaine !" Le directeur du tournoi, Tommy Haas, a déclaré : "Nous sommes déçus que Novak ne puisse pas se joindre à nous à l'Open BNP Paribas cet automne. Nous espérons le revoir à Tennis Paradise en mars prochain pour tenter de décrocher un sixième titre dans le désert, un record." Novak Djokovic s'est imposé à Indian Wells en 2008, 2011, 2014, 2015 et 2016. (Belga)