Les activités étudiantes suspendues après la chute d'une jeune fille à Louvain-la-Neuve

Toutes les activités étudiantes sont suspendues au lendemain de la chute accidentelle d'une jeune Jodoignoise, mardi soir à Louvain-la-Neuve, ont annoncé mercredi les autorités de l'UCLouvain par voie de communiqué. Un point-presse est annoncé en fin de matinée.Une étudiante de l'université néo-louvaniste, domiciliée à Jodoigne et née en 2003, a fait une chute du deuxième étage d'un immeuble, dans la soirée de mardi. Au moment des faits, la jeune fille participait à une activité au cercle Adèle, de la faculté de droit et de criminologie. L'étudiante a rapidement été emmenée à la clinique Saint-Pierre à Ottignies. Son état de santé est jugé préoccupant par l'équipe médicale qui l'a prise en charge. "Par respect pour l'étudiante blessée et sa famille et dans l'attente d'informations complémentaires sur les circonstances de l'accident, l'université a immédiatement décidé de suspendre l'ensemble des activités liées à l'animation étudiante (baptêmes, bal des bleus) sur tous ses sites et jusqu'à nouvel ordre", précisent les autorités de l'UCLouvain. L'université a également pris la décision de fermer le cercle Adèle, jusqu'à nouvel ordre. Une enquête interne a été ouverte afin de faire toute la lumière sur l'accident. Un soutien psychologique a été mis en place par l'université, à l'attention des amis et de l'entourage de l'étudiante blessée. Un point-presse lors duquel le vice-recteur répondra aux journalistes est programmé mercredi à 11h30 aux halles universitaires, place de l'Université. (Belga)