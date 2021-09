Ligue des Champions - Cristiano Ronaldo nouveau recordman de matches en Ligue des Champions avec 178 apparitions

Titulaire avec Manchester United contre Villarreal en Ligue des Champions, mercredi, Cristiano Ronaldo va battre le record de matches disputés dans la compétition, presque 18 ans jour pour jour après y avoir fait ses débuts, avec 178 rencontres.Le Portugais, qui a commencé sa carrière en C1 le 1er octobre 2003, avec une défaite à Stuttgart (2-1), alors qu'il portait déjà le maillot des Red Devils, dépasse le gardien du Real et de Porto Iker Casillas. Le deuxième joueur en activité avec le plus de matches en Ligue des Champions est l'Argentin Lionel Messi avec 151 matches. Ronaldo a également inscrit 135 buts dans l'épreuve qu'il a remportée à 5 reprises, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition, là encore devant Lionel Messi qui a marqué mardi son 121e but, avec le Paris SG contre Manchester City. Le Portugais est également l'auteur de la campagne de Ligue des Champions la plus prolifique avec 17 réalisations l'année de la 10e victoire du Real Madrid dans la compétition, en 2014. (Belga)