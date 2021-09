Une année académique sous le signe de l'alimentation pour Gembloux Agro-Bio Tech

La faculté Gembloux Agro-Bio Tech, pôle d'expertise en agronomie et ingénierie biologique intégré à l'Université de Liège, a donné mercredi le coup d'envoi de sa rentrée académique dont le thème est l'alimentation."La crise sanitaire apparue en 2020 a fait reprendre conscience d'un besoin de résilience et a amené au questionnement au sujet des échelles de production et de distribution à resituer entre le global et le local", a souligné la faculté. "De nouveaux modèles encore à l'état d'expérimentation comme l'agriculture urbaine, les micro-usines, les systèmes alimentaires de proximité tels que les ceintures alimentaires apparaissent. Une tendance forte à aller vers plus de naturalité, à utiliser moins d'intrants en agriculture, moins d'additifs alimentaires, des procédés alimentaires plus doux, notamment afin de préserver les qualités nutritionnelles." "L'année académique 2021-2022 sera l'occasion de mettre en avant nos compétences dans le domaine de l'alimentation et de tracer les lignes de force en matière de recherche et d'enseignement pour les prochaines décennies", a-telle ajouté. Pour mener à bien ses expérimentations, Gembloux Agro-Bio Tech s'est notamment dotée d'un tout nouveau bâtiment pour y loger son Smart Gastronomy Lab, à savoir son laboratoire de l'étude des sciences culinaires, qui collabore notamment avec des entreprises. Alors qu'il était logé dans un local de la faculté, celui-ci va pouvoir prendre un nouvel envol, à proximité du campus de Gembloux. Son inauguration devrait être effectuée en février. La Brasserie BeerFac, qui produit la bière de l'Abbaye de Gembloux, va également prendre ses quartiers dans de nouvelles installations situées juste à côté du Smart Gastonomy Lab. Alors qu'elle collaborait avec la Manufacture urbaine de Charleroi, sa production va donc pouvoir être relocalisée à Gembloux. L'inauguration de la nouvelle infrastructure est attendue pour le mois de juin 2022, donnant par la même occasion naissance au "quartier gastronomique" de la faculté. (Belga)