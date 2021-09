Météo - Un temps globalement sec et lumineux

La journée de jeudi débutera sous de larges éclaircies, avant de laisser place à des nuages d'altitude, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques gouttes pourront arroser l'ouest et le nord-ouest du territoire, cet après-midi. Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.Jeudi soir et durant la nuit, des ouvertures alterneront avec des champs nuageux. A l'ouest du pays, les nuages seront plus nombreux et pourraient parfois distiller quelques faibles précipitations. Le temps restera sec ailleurs. Les minima se situeront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés à la Côte, sous un vent modéré, et parfois assez fort à la Côte. (Belga)