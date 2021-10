Championnat du monde de volley U21 - La Belgique bat le Brésil et jouera pour la 5e place

La Belgique jouera pour la 5e place du championnat du monde de volley pour les moins de 21 ans. Les jeunes Red Dragons ont battu le Brésil lors de leur premier match pour les places 5 à 8 samedi à Cagliari en Sardaigne.

Les Belges se sont imposés 3 sets à 1 (19-25, 26-24, 25-21 et 25-23) et joueront dimanche contre la Bulgarie pour la 5e place. Les Bulgares ont battu de leur côté la République Tchèque 3 sets à 1 également (24-26, 25-22, 25-22 et 25-23). Il s'agit de la première participation de la Belgique à la Coupe du monde U21 depuis 2011. Cette année-là, ils ont terminé à la neuvième place au Brésil. Deux ans plus tôt, les jeunes Belges avaient terminé sixièmes en Inde pour leurs débuts en Coupe du monde. La finale opposera l'Italie à la Russie. L'Argentine et la Pologne disputeront le match pour la 3e place. (Belga)