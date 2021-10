EuroHockey Club Trophy féminin - La Gantoise bat Lille 6-0 et termine invaincue

La Gantoise est restée invaincue et a logiquement remporté l'EuroHockey Club Trophy féminin en prenant la mesure 6-0 du club hôte de Lille, samedi, lors de son 4e et dernier match du tournoi servant d'antichambre à l'EHL dames, dans le nord de la France. Avec 4 succès et 20 unités à son compteur les championnes de Belgique en titre sont assurées de remporter le tournoi et de placer leur pays en bonne position pour accéder la saison prochaine au plus haut niveau de la compétition européenne des clubs.

Noah Scheurs, Stéphanie Vanden Borre (sur pc), Alix Gerniers et Emilie Sinia ont porté le score à 4-0 avant la pause. Sinia, pour son doublé, et Ambre Ballenghien ont accentué la marque dans le 3e quart-temps. Lors de la journée d'ouverture mercredi, La Gantoise avait battu les Espagnoles de Complutense 4-3, puis avait balayé les Anglaise d'East Grinstead 8-1 jeudi, avant de prendre le meilleur sur leurs compatriotes du Braxgata vendredi (5-0). Ce tournoi - où chaque équipe se rencontre et permet aux clubs engagés de récolter des points pour leur nation - se terminera dimanche pour le Braxgata contre les Anglaises d'East Grinstead. (Belga)