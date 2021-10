Jupiler Pro League - L'Union provisoirement en tête après sa large victoire contre le Cercle

Samedi soir, le Cercle Bruges s'est incliné, 0-3, dans son match contre l'Union Saint-Gilloise comptant pour la 10e journée de championnat belge. Les buts ont été inscrits par Vanzeir (60e et 79e) et Lapoussin (84e). L'Union s'empare provisoirement de la première place du classement, en attendant les résultats de ses poursuivants.

Dès les premières minutes, le Cercle se montrait dangereux avec Matondo, qui tentait de conclure un ballon reçu aux six mètres, sans succès (3e). Lapoussin sonnait la charge Unioniste en réceptionnant la passe d'Undav et se présentant face à Didillon, mais le gardien brugeois remportait ce duel (12e). Sur un coup franc dans l'axe, Teuma trouvait la transversale du but alors que Didillon semblait battu, manquant de peu l'ouverture du score (23e). La fin de mi-temps était moins riche en occasions, et les deux équipes se quittaient dos à dos après 45 minutes de jeu. À la reprise, Teuma remisait pour Undav dans la surface, et l'envoi puissant de l'allemand, trop croisé, passait à droite du cadre (49e). L'Union allait finalement prendre l'ascendant sur un but de Vanzeir, qui tirait dans le but vide après avoir éliminé son adversaire direct d'une feinte de corps après la passe d'Undav (0-1, 60e). Le Cercle tentait de se montrer sur phase arrêtée, sans succès, et était puni par Vanzier qui profitait d'un nouveau service d'Undav pour propulser le ballon dans la lucarne de Didillon (0-2, 79e). Lapoussin posait la cerise sur le gâteau bruxellois après un festival de Mitoma sur le flanc gauche (0-3, 84e), scellant un score final lourd pour les Brugeois. Au classement, l'Union occupe la tête, avec 19 points en 10 matchs. Sa place reste néanmoins menacée par ses poursuivants qui doivent encore disputer un match. Le Cercle est en difficulté, à la 16e place avec 8 points, et ne devance la zone de relégation qu'à la différence de buts. (Belga)