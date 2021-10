Les Belges à l'étranger - Chelsea gagne, Dortmund aussi, mais Thomas Meunier se plaint du genou

De nombreux Belges étaient en action samedi après-midi, en Bundesliga et en Premier League.

Dortmund a battu Augsbourg 2-1, grâce à des buts de Guerreiro (10e, s.p.) et Brandt (51e). Augsbourg avait égalisé avant la mi-temps via Zeqiri (35e). Thomas Meunier et Axel Witsel étaient tous les deux titulaires. Thorgan Hazard est monté à la 51e minute à la place de Thomas Meunier, qui se plaignait du genou, tandis qu'Axel Witsel a été remplacé à la 66e par Emre Can. Le Hertha Berlin, avec Dedrick Boyata titulaire et capitaine, s'est incliné 1-2 face à Fribourg. Stuttgart, qui alignait Orel Mangala au coeur de son jeu, a empoché la victoire contre Hoffenheim, 3-1. Mangala est descendu à la 76e minute, remplacé par Nartey. Wolfsbourg a perdu 1-3 contre Mönchengladbach. Koen Casteels était titulaire et capitaine pour les Loups, avec Bornauw dans sa ligne défensive et Lukebakio sur le flanc droit. Bornauw a écopé d'un carton jaune tôt dans la rencontre (4e) et est sorti à la mi-temps. Lukebakio a disputé 66 minutes avant d'être remplacé par Nmecha, l'ancien Anderlechtois. Aster Vranckx est resté sur le banc de Wolfsbourg pendant toute la rencontre. Chelsea, qui alignait une attaque inédite avec Lukaku et Werner, a empoché les trois points contre Southampton, grâce à des buts de Chalobah (9e), Werner (84e) et Chilwell (89e), alors que Ward-Prowse avait donné l'espoir aux siens en égalisant sur pénalty (61e). Romelu Lukaku a disputé l'entièreté de la rencontre. A Leeds, Kabasele a disputé une trentaine de minutes pour Watford, qui s'est incliné 1-0 sur un but de Llorente (18e). Il est monté à la 68e pour Sierralta. Dendoncker, monté à la 86e minute à la place de Trincao, a disputé quelques minutes pour Wolverhamtpon, qui s'est imposé 2-1 contre Newcastle. (Belga)