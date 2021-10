Championnat d'Europe de snooker - Ben Mertens, Julien Leclercq et Yorrit Hoes parmi les 32 meilleurs au championnat U18

Avec Ben Mertens, Julien Leclercq et Yorrit Hoes, trois jeunes Belges sont parvenus à se hisser dans le tableau final du championnat d'Europe de snooker pour joueurs de moins de 18 ans, qui se déroule actuellement dans la ville portugaise de Guia.Le Flandrien Ben Mertens et le Liégeois Julien Leclercq ont remporté tous deux leurs trois rencontres sur le score de 3-0, Yorrit Hoes ayant remporté deux de ses trois rencontres de la phase de groupes. En revanche, leurs compatriotes Thijs Pauwels et Thor Van De Voorde ne sont pas parvenus à s'extraire de la phase de groupes. (Belga)