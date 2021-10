Les Belges à l'étranger - Un grand Loïs Openda, double buteur, permet à Vitesse de s'imposer contre Feyenoord

Loïs Openda a brillé dimanche lors de la victoire 2-1 de Vitesse contre Feyenoord pour le compte de la huitième journée de Eredivisie. L'attaquant belge a inscrit les deux buts de son équipe (6e et 46e), ouvrant par la même occasion son compteur en championnat cette saison. La rencontre a été marquée par deux exclusions du côté de Vitesse dans les arrêts de jeu.

Sur le banc lors de la dernière rencontre de championnat, mais titulaire jeudi lors de la défaite 1-2 contre Rennes en Conference League, Loïs Openda a prouvé à son entraîneur qu'il avait eu raison de l'aligner d'entrée contre Feyenoord. L'attaquant de 21 ans s'est illustré dès la sixième minute en profitant d'une perte de balle de la défense pour aller inscrire son premier but de la saison et donner l'avance aux siens. Les visiteurs revenaient à égalité juste avant la demi-heure de jeu, avant qu'Openda ne se signale à nouveau. Dès le retour des vestiaires, il mettait encore à profit une erreur adverse pour tromper le portier visiteur une seconde fois grâce à une passe de Jacob Rasmussen (46e). Son équipe finissait à neuf à la suite des exclusions de Matus Bero à la 97e minute et de Thomas Buitink à la 111e, alors qu'il venait de remplacer Openda six minutes plus tôt. Grâce à ce doublé d'Openda, Vitesse remonte à la huitième place du classement avec 13 unités, à deux longueurs de son adversaire du jour, quatrième. (Belga)