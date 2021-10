Les stocks de sang dans un état critique, avertit la Croix-Rouge

Depuis la mi-août, les stocks de sang ne cessent de diminuer et sont actuellement dans un état critique, avertit dimanche soir la Croix-Rouge."Plutôt que de repartir à la hausse avec la rentrée, les prélèvements ont chuté avec un taux de fréquentation de nos collectes systématiquement inférieur de 25 à 30 % par rapport à nos prévisions", déplore-t-elle Pourtant, "la période qui arrive est capitale pour le Service du Sang" qui doit "constituer des réserves conséquentes afin de faire face aux deux périodes de congés qui arrivent et, plus particulièrement, à la fin de l'année", ajoute la Croix-Rouge. Cette dernière appelle dès lors à une mobilisation de la population. (Belga)