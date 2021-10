L'OM rend hommage à son ancien président : "Il demeurera à jamais dans la légende du club"

Le club de football de l'Olympique de Marseille a réagi dimanche au décès de son ancien président Bernard Tapie qui mena le club, entre avril 1986 et décembre 1994, vers les plus hauts sommets nationaux et européens notamment grâce à l'entraîneur belge Raymond Goethals.

L'OM "a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le c?ur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club", a Le président actuel du club Frank McCourt a lui aussi tenu à réagir : ""Je tiens à saluer Bernard Tapie, un homme au courage remarquable et à la vitalité impressionnante, dont la présidence a marqué l'histoire de l'OM, inscrivant le club dans la légende européenne." (Belga)