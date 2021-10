VW Fun Cup - Timo Van Impe et Matteo Raspatelli remportent les 8H Fun Cup de Zolder

Timo Van Impe et Matteo Raspatelli (Milo Graficko) ont remporté leur premier succès en VW Fun Cup ce dimanche lors des 8 Heures de Zolder.Dans une course disputée dans des conditions météorologiques piégeuses, le duo s'est imposé avec seulement 6 secondes d'avance sur Matts Breckpot/Lorenzo Donniacuo/Kevin Caprasse (Socardenne Milo) et 1:20 sur Maxime Soulet/Sébastien Kluyskens/Cédric Bollen (DRM Autographe Cup). Vainqueurs au général, Van Impe et Raspatelli se sont aussi imposés dans les catégories Fun (réservée aux équipages sans pilotes classés "Top Gun") et Pure (réservée aux concurrents qui ne participent qu'à la VW Fun Cup). La dernière course aura lieu en France, sur le circuit de Lédenon, le 14 novembre. (Belga)