Plus de 160.000 oiseaux migrateurs recensés en Belgique lors de l'EuroBirdwatch 2021

Des millions d'oiseaux migrent actuellement depuis la Belgique et l'Europe. Le week-end dernier, à l'occasion de l'annuel EuroBirdwatch, 166.632 oiseaux migrateurs de 115 espèces ont été recensés en Belgique grâce à un nombre record de 80 postes d'observation.

Selon , bien que ces chiffres ne soient pas exceptionnels, ils sont tout de même bien meilleurs qu'en 2020, où le week-end de comptage avait été perturbé par une dépression orageuse. Cette année, les oiseaux migrateurs les plus nombreux sont le pinson des arbres (61.000), le pipit farlouse (52.000) et l'étourneau sansonnet (12.200). Fait remarquable, le geai apparait en quatrième position. Alors qu'il n'est pas exactement un oiseau migrateur, le geai part toutefois vers des endroits plus chauds en cas de pénurie de glands. Le poste de comptage de Meerbeek, dans le Brabant flamand, a recensé 668 geais. Il s'agit de la 25e participation de Natuurpunt et de l'association francophone Natagora à l'Eurobirdwatch. Cette année, 28.000 ornithologues de 41 pays d'Europe et d'Asie mineure y ont participé. Plus de sept millions d'oiseaux migrateurs ont été ainsi observés. La Finlande (1,5 million), la Suède (1,5 million) et la Lituanie (1 million) ont enregistré les chiffres les plus élevés. Les oiseaux les plus nombreux y étaient les pinsons, les bernaches et les étourneaux. (Belga)