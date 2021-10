WTA Indian Wells - Kirsten Flipkens passe le premier tour qualificatif

Kirsten Flipkens a réussi à passer le premier tour des qualifications du tournoi de tennis d'Indian Wells, une épreuve WTA sur surface dure dotée de 8.761.725 dollars.

Flipkens, 132e joueuse mondiale et tête de série N.12 des qualifications, s'est imposée (5-7;7-6;6 -1) face à l'Américaine Theodora Rabman, 16 ans, non classée à la WTA, au premier tour des qualifications, lundi à l'issue de 02h39 de jeu. Au deuxième et dernier tour qualificatif, affrontera la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 130/N.23), victorieuse 6-3, 6-1 de l'Argentine l'Argentine Paula Ormachea (WTA 223). Elise Mertens (WTA 18) et Kim Clijsters (WTA 1476), bénéficiaire d'une invitation, sont déjà assurées de participer au tableau final. (Belga)