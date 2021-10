Ligue des Nations - Gavi, plus jeune international espagnol de l'histoire

Le milieu du FC Barcelone Gavi, 17 ans, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de l'équipe A d'Espagne, mercredi lors de la demi-finale de Ligue des Nations contre l'Italie, battant un record vieux de 85 ans. Gavi figurait dans le onze de départ de la 'Roja'.

Pablo Paez Gavira, dit "Gavi", âgé de 17 ans et 60 jours, bat ainsi le record de précocité d'Angel Zubieta Redondo, qui avait revêtu le maillot de l'équipe d'Espagne pour la première fois à 17 ans et 284 jours, lors d'un match amical perdu 1-0 contre la Tchécoslovaquie en 1936. Le troisième joueur le plus jeune à jouer avec la 'Roja' avait été l'attaquant prodige du Barça Ansu Fati, coéquipier de Gavi au Barça. Ansu Fati avait été lancé à 17 ans et 308 jours en septembre 2020 lors d'un match de Ligue des nations contre l'Allemagne à Stuttgart (1-1). Il s'agit d'un énorme saut pour le jeune milieu de terrain blaugrana, qui n'a joué que 363 minutes avec l'équipe première du Barça. (Belga)