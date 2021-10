Ligue des Nations - "Jouer comme on le fait toujours", la clé du match selon Luis Enrique

L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations en battant l'Italie 1-2, mercredi, à Milan. "La clé du match, c'est que nous avons joué comme nous le faisons toujours", a réagi Luis Enrique au micro de la RAI."L'Italie est si forte que c'est toujours difficile de jouer contre elle", a analysé le sélectionneur espagnol. "C'était un beau match, peut-être un des plus beaux du football européen. Nous avons réussi à bien presser, à bloquer leurs qualités. Nous étions dangereux, nous arrivions de la deuxième ligne. C'était un match quasi parfait pour nous." Luis Enrique a créé la surprise en titularisant Gavi, devenu à 17 ans et 60 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole. "C'est incroyable de voir un joueur avec cette personnalité, cette qualité, à cet âge. C'est l'avenir de l'équipe nationale. Son idole, c'est Verratti. Je lui ai dit de le presser de la première à la dernière minute", a souri Luis Enrique. L'Espagne a mis un terme à la série d'invincibilité de l'Italie, qui durait depuis 37 matchs. "La satisfaction, c'est surtout d'être en finale, pas d'arrêter cette série qui est un mérite de l'Italie, car elle joue un beau football."