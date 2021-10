La Sierra Leone abolit la peine de mort

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promulgué vendredi l'abolition de la peine de mort dans ce petit pays d'Afrique de l'ouest.

"Aujourd'hui, nous écrivons à nouveau une page d'histoire (...) Au bout de vingt ans, nous tenons la promesse que nous nous étions faite en tant que nation: au bout de vingt ans, la peine de mort est enfin totalement abolie en République de Sierra Leone", a déclaré le chef de l'Etat lors de la cérémonie de signature dans la capitale Freetown. Cette promulgation fait suite au vote, le 23 juillet par l'Assemblée nationale, de la loi d'abolition, remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. Cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest était critiquée par les défenseurs des droits humains pour n'avoir pas aboli officiellement la peine de mort, bien que les dernières exécutions y remontent à plus de vingt ans et que les condamnations soient généralement commuées en réclusion à perpétuité. La Constitution sierra-léonaise de 1991 prévoyait la peine capitale pour le vol aggravé, le meurtre, la trahison et la mutinerie. La Sierra Leone est le dernier pays africain en date à abolir la peine capitale, après le Malawi en avril et le Tchad l'année dernière. (Belga)