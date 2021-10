Les médecins spécialistes demandent une troisième dose de vaccin pour les soignants

Le Groupement des unions professionnelles belges des médecins spécialistes (GBS) adressent ce vendredi un courrier "aux ministres compétents en matière de santé en Belgique", leur demandant "d'élargir l'offre d'une troisième dose (de vaccin, NDLR) aux médecins spécialistes, médecins généralistes et autres soignants, qu'ils travaillent à hôpital ou en dehors des institutions hospitalières".Les médecins spécialistes intra- ou extrahospitaliers, comme les médecins généralistes et autres soignants sont au contact direct avec des patients infectés par le Covid-19, argumente le GBS. Il serait donc regrettable, selon lui, que les soins aux patients soient freinés par des infections Covid-19 chez les médecins et soignants. (Belga)