WTA Indian Wells - Kim Clijsters à nouveau battue au premier tour, 5e défaite depuis son retour

Kim Clijsters n'a pas encore réussi à remporter son premier match depuis son retour à la compétition. Jeudi, l'ancienne N.1 mondiale, 1.476e à la WTA, s'est inclinée face à la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 53) au premier tour du tournoi de tennis WTA 1000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.761.725 dollars.La Belge a accusé une défaite, 5e depuis son retour à la compétition, en trois sets (1-6;6-2;2-6) à l'issue de d'une heure et 37 minutes de jeu. La Limbourgeoise de 38 ans a reçu une wildcard pour ce tournoi qu'elle a remporté en 2003 et 2005. Le 27 septembre, Clijsters avait joué son premier match sur le circuit WTA depuis plus d'un an au tournoi de Chicago, où elle a été battue au premier tour par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. Elle avait perdu ses trois premiers matches en 2020, au premier tour en deux sets contre l'Espagnole Garbine Muguruza à Dubaï, en deux sets contre la Britannique Johanna Konta à Monterrey et en trois sets contre la Russe Ekaterina Alexandrova à l'US Open. Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens a été éliminée au premier tour 5-7, 6-4, 6-0 par la Française Caroline Garcia (WTA 59). Elise Mertens (WTA 18), tête de série N.14, entrera en lice au deuxième tour contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 63). (Belga)