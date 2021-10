Budget fédéral - Les travaux budgétaires ont repris rue de la Loi

Le gouvernement fédéral a repris ses travaux budgétaires samedi à midi pour un week-end qui s'annonce studieux. Les partenaires de la Vivaldi ne se mettent toutefois pas la pression pour aboutir à un accord à l'issue de ces deux jours. "La deadline, c'est mardi à 14h30", a commenté le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) à son arrivée au 16, rue de la Loi. A cette date, le Premier ministre Alexander De Croo prononcera son discours de politique générale devant la Chambre des représentants.

Comme le dit l'adage, tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a accord sur rien. Et les sept partis autour de la table ont l'intention de travailler sur tous les volets en même temps. "Tous les aspects sont liés et doivent être discutés ensemble", a indiqué la secrétaire d'État au Budget Eva De Bleeker (Open Vld). Selon la libérale, les discussions se déroulent de manière "constructive". "Nous travaillons sur la trajectoire budgétaire, alors que le coût de la dette croît, sur le plan de relance, la réforme du marché du travail, sur les entreprises qui ont des emplois vacants. Tout est lié." Le ministre des Finances a de son côté indiqué que le gouvernement travaillait bien à "l'équilibre entre vie privée et travail", alors qu'une proposition d'autoriser de prester une semaine de travail à temps plein sur quatre jours au lieu de cinq jours est sur la table. Sur l'augmentation des prix de l'énergie, M. Van Peteghem a souligné l'importance d'à la fois aider les ménages à court terme, mais aussi d'enclencher des réformes structurelles. (Belga)