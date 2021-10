Le Premier ministre tchèque milliardaire remporte les législatives, sans majorité

Le Premier ministre Andrej Babis a remporté les élections législatives en République tchèque samedi, mais il aura du mal à réunir une majorité parlementaire, ce qui signifie qu'un nouveau gouvernement pourrait ne pas voir le jour avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Les résultats partiels indiquent que le parti centriste ANO du milliardaire populiste est arrivé en tête avec 28% des voix, en dépit de nombreuses accusations de malversations financières et une semaine seulement après avoir été cité dans l'enquête Pandora Papers. La coalition Ensemble, composée du Parti démocratique civique de droite, de TOP 09 (centre-droite) et de l'Union chrétienne démocrate (centre), est arrivée en deuxième position avec plus de 27% des voix, après dépouillement d'un peu plus de 90% des votes. Une alliance du Parti Pirate, anti-establishment, avec le mouvement Maires et indépendants (STAN) a obtenu 15% des suffrages. Les deux alliances seraient en mesure de former une majorité au Parlement de 200 sièges, en obtenant ensemble 103 sièges contre 75 pour ANO, selon une projection de la télévision tchèque. Un partenaire potentiel pour ANO pourrait être le mouvement d'extrême droite et anti-musulman Liberté et démocratie directe (SPD), dirigé par l'homme d'affaires Tomio Okamura, né à Tokyo, qui a obtenu 10% des voix. Avec presque tous les bulletins dépouillés, le taux de participation avait atteint 65%, contre 60,84% lors des précédentes élections législatives en 2017. Andrej Babis, magnat de l'agroalimentaire, de la chimie et des médias, âgé de 67 ans, est accusé de fraude présumée aux subventions européennes et l'Union européenne lui reproche un conflit d'intérêts entre ses rôles d'homme d'affaires et d'homme politique. Le weekend dernier, l'enquête internationale Pandora Papers a révélé qu'il avait utilisé l'argent de ses sociétés offshore pour financer l'achat de propriétés dans le sud de la France en 2009, dont un château. M. Babis a rejeté toutes ces allégations dans lesquelles il voit une campagne de diffamation à son encontre. L'économie de la République tchèque, pays membre de l'UE de 10,7 millions d'habitants, est en voie de rétablissement après le ralentissement lié à la pandémie de Covid-19. Mais les récentes augmentations des retraites et des salaires des fonctionnaires ont fait exploser le déficit public. Andrej Babis préside actuellement un gouvernement minoritaire avec les sociaux-démocrates, tacitement soutenu par le Parti communiste qui avait dirigé l'ancienne Tchécoslovaquie totalitaire de 1948 à 1989. Les communistes ont obtenu samedi un score inférieur au seuil d'éligibilité de cinq pour cent, ce qui signifie qu'ils seront exclus du Parlement pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Il appartiendra au président pro-russe Milos Zeman de désigner le nouveau Premier ministre et M. Babis devrait pouvoir compter sur son ancien allié. "Il fera de son mieux pour maintenir l'ANO au pouvoir", a estimé Josef Mlejnek, analyste à l'Université Charles de Prague. Mais Milos Zeman souffre de problèmes de santé qui l'ont confiné dans sa résidence pour le vote, et selon les médias locaux il pourrait même avoir du mal à nommer le Premier ministre. (Belga)