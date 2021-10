GT World Challenge Europe Endurance - Troisièmes à Barcelone, Dries Vanthoor et Charles Weerts échouent à quatre points du titre

Charles Weerts et Dries Vanthoor (Audi), accompagnés par le Néerlandais Robin Frijns, ont terminé 3e ce dimanche des 3 Heures de Barcelone, en Espagne. Un résultat insuffisant pour être sacrés champions du GT World Challenge Europe Endurance.Au terme d'une course comme d'habitude très serrée, et malgré une neutralisation en toute fin d'épreuve, la 3e place n'a pas été suffisante pour que les Belges Charles Weerts et Dries Vanthoor réalisent le triplé, eux qui ont remporté le titre dans le championnat Sprint et dans le championnat cumulant le Sprint et l'Endurance. Ils doivent se contenter de la troisième place du classement Endurance à quatre points de la Ferrari des champions Alessandro Pier Guidi/Nicklas Nielsen/Côme Ledogar (Ita/Dan/Fra), 7e dimanchei, et à égalité de points avec la Mercedes de Jules Gounon/Raffaele Marciello/Felipe Fraga (Fra/Ita/Bré), les vainqueurs du jour. Deux autres Belges étaient engagés à Barcelone, dans la classe Pro-Am Cup. Louis Machiels (Ferrari) a terminé la saison sur une 5e place obtenue juste devant Sarah Bovy (Ferrari). (Belga)