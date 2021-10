IMSA Pilot Challenge - Jan Heylen s'impose en Virginie

Jan Heylen (Porsche) a remporté ce dimanche l'avant-dernière course de l'IMSA Pilot Challenge sur le Virginia International Raceway d'Alton, aux États-Unis.Parti en 6e position dans cette course de 2 heures avec son équipier américain Trent Hindman, Jan Heylen a fait la différence dans le relais final où il a remonté plusieurs positions et s'est imposé en classe GTS (GT4) et au général pour 5/10e de seconde à peine. Une victoire qui lui permet de revenir deuxième au championnat à 10 points des leaders, les Américains Bill Auberlen et Dillon Machaveren. Il ne reste plus qu'une manche à disputer à Atlanta et une victoire compte pour 350 points. Engagé dans la catégorie TCR, Denis Dupont (Hyundai) a franchi la ligne d'arrivée en 9e position. Enfin, le Bruxellois Ugo de Wilde faisait une pige ce week-end à Alton dans le cadre de l'IMSA Prototype Challenge dans une LMP3. Alors qu'il occupait la tête avec son équipier allemand Moritz Kranz, ils ont dû se contenter de la 11e place après un bris de cardan. (Belga)