M. Coens (CD&V) favorable à une réduction ou à un chèque pour l'énergie

Le président du CD&V, Joachim Coens, s'est déclaré dimanche favorable à l'octroi d'une réduction ou d'un chèque aux personnes les plus touchées par l'augmentation des prix de l'énergie.

Un tel bonus devrait aider ceux qui se situent juste en dehors des taux sociaux à passer l'hiver, a affirmé M. Coens à la chaîne de télévision flamande VTM, alors que les principaux ministres sont réunis à Bruxelles pour s'accorder sur le budget 2022 de l'État fédéral et sur les mesures à prendre pour combattre l'augmentation des coûts de l'énergie. Plusieurs pistes sont sur la table du gouvernement fédéral. La ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), s'est dite partisane de l'extension du tarif social au-delà du 31 décembre prochain. Le vice-Premier ministre PS, Pierre-Yves Dermagne, a pour sa part plaidé vendredi dans la presse pour, en outre, une mesure forfaitaire "one shot", soit un chèque de 100 euros qui bénéficierait à tous les ménages. Du côté du MR, on se montre favorable à l'instauration d'un système de cliquet inversé. M. Coens s'est quant à lui refusé dimanche de citer le moindre montant, tout en plaidant pour une réduction de la facture pour les personnes qui tombent en dehors des tarifs sociaux. (Belga)