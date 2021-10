Middelkerke Boxing Gala - Liridon Fazliu champion de la Ligue Flamande des légers, et toujours invaincu

Le championnat des poids légers (entre 58,967 et 61,237 kg) de la Ligue Flamande de boxe était la tête d'affiche de la trentième édition du Middelkerke Boxing Gala organisé samedi soir par Eddy Vandenhouweele et le Flandria Boxing Club dans la salle de sport De Branding.Il opposait l'Ostendais d'origine kosovare Liridon Fazliu (30 ans) et le Hennuyer Angelo Turco (29 ans). La victoire est revenue à Fazliu, toujours invaincu après six combats, tous remportés, dont quatre avant la limite. Il a en effet été déclaré vainqueur aux points à l'unanimité des trois juges, Hamid Aroud, Marnix De Vogelaere et Hassan Naji (3 x 78-74). Turco qui n'est pratiquement jamais K.-O., a subi sa vingtième défaite, pour huit victoires et deux nuls. Les résultats des quatre combats Elites à l'affiche du 30e Middelkerke Boxing Gala, samedi soir à la Salle De Branding: 4 x 2 minutes (dames) Coqs (entre 51,709 et 53,525 kg): Amy Naert bat Claudia Ferenczi (Svq) aux points 4 x 3 minutes Welters (entre 63,503 kg et 66,678 kg) Joni Mate (Svq) bat Abdelhalilm Selmi par k.o au 1er round 6 x 3 minutes Welters: Samad Idrissou bat Saamshad Aramkhel aux points 8 x 3 minutes Championnat de la Ligue Flamande poids légers (entre 58,967 et 61,237 kg): Liridon Fazliu bat Angelo Turco aux points (78-74, 78-74, 78-74). (Belga)