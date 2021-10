TC Louvain - Un an de prison pour un voleur récidiviste

Un habitant de Louvain a été condamné à un an de prison et une amende de 8.000 euros, après avoir été plusieurs fois arrêtés en possession de drogues, d'armes prohibées et pour vols. Selon le tribunal, la peine appropriée serait un examen psychiatrique voire un internement mais ce n'était pas possible. Le prévenu ne s'est pas présenté à son procès.De décembre 2020 à février 2021, David N. a commis 13 infractions. Il était régulièrement en possession d'arme comme un couteau de cuisine. Il a également été arrêté en possession d'ecstasy, de kétamine et d'héroïne. L'homme, qui souffrirait de problèmes psychologiques, a également commis trois vols et une tentative de vol. Il a par ailleurs fait des achats pour 102 euros avec une carte bancaire volée. (Belga)