Une personne entre la vie et la mort après une noyade au parc aquatique Plopsaqua à Hannut

Une personne se trouve dans un état grave après s'être noyée au parc aquatique de Plopsaqua à Hannut-Landen, à cheval sur les provinces de Liège et du Brabant flamand, indique lundi le parquet de Liège, qui n'a pu préciser si l'incident s'était passé dimanche ou lundi.

C'est au moment d'arriver dans le bassin de réception de la rivière sauvage du Plopsaqua Hannut-Landen qu'un homme en difficulté s'est noyé. Sur les caméras de surveillance, les enquêteurs ont pu remarquer que l'homme faisait des signes de la main, mais personne ne l'a vu. Il a alors disparu sous l'eau. La victime a été secourue quelques minutes plus tard. Selon les dernières nouvelles dont dispose le parquet, l'homme a ses jours en danger. La femme de la victime a déposé plainte lundi. Un procès verbal a été dressé contre l'établissement et ses maîtres-nageurs pour non assistance à personne en danger. (Belga)