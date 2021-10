Trois Belges aux championnats du monde individuels de gymnastique au Japon à partir de lundi

Maxime Gentges (GC Malmedy), Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas) et Noah Kuavita (Silok Deurne) sont les trois gymnastes qui défendront les couleurs belges aux championnats du monde de gymnastique par agrès du 18 au 24 octobre à Kitakyushu au Japon, ont rappelé vendredi les ailes linguistiques de la fédération belge de gym.

Il n'y a pas de concours par équipes et aucune gymnaste belge ne sera présente côté féminin, préférant se concentrer sur les prochains championnats du monde et d'Europe en 2022. Championne olympique en juillet dernier, Nina Derwael ne défendra donc pas son titre mondial aux barres asymétriques Maxime Gentges défendra ses chances au cheval d'arçons et à la barre fixe, Luka Van den Keybus et Noah Kuavita se présenteront sur les six agrès. Vingt-quatre places sont prévues pour la finale du concours général (le 22 octobre) et huit par appareil (les 23 et 24 octobre). Maxime Gentges a décroché la médaille d'or à la barre fixe lors de la World Challenge Cup de Koper, première épreuve internationale de gymnastique artistique organisée après les Jeux Olympiques de Tokyo, début septembre en Slovénie. (Belga)