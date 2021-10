1B Pro League - Virton se relance en battant le Lierse

Virton s'est imposé 2-1 contre le Lierse pour la 8e journée de 1B Pro League samedi. Les Gaumais restaient sur une série de trois matches sans victoire.

Les trois buts de la rencontre ont été inscrits en première période. Souleymane Anne a donné deux buts d'avance à Virton (18e, 27e) avant que Hakim Djamel Abdallah ne réduise le score avant le repos (44e). Au classement, Virton remonte à la 6e place avec 9 points et le Lierse reste troisième avec 11 unités. Vendredi, Deinze et Waasland-Beveren s'étaient quittés sur un nul blanc (0-0). Dimanche, Lommel reçoit Mouscron à 16h00 et le leader Westerlo se déplace au RWDM à 20h00. (Belga)