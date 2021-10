Jupiler Pro League - Zulte Waregem renverse l'Antwerp, Ostende se défait du Cercle de Bruges

L'Antwerp s'est fait surprendre 2-1 samedi sur la pelouse de Zulte Waregem dans leur rencontre de la onzième journée de championnat. Les Anversois menaient 0-1 à la mi-temps avant d'encaisser deux buts dans le second acte, permettant à Zulte de s'imposer pour la première fois de la saison devant ses supporters. Dans le même temps, Ostende a pris le meilleur à domicile contre le Cercle de Bruges en s'imposant sur le même score de 2-1.

Ambiance tendue au stade Arc-en-Ciel où les supporters locaux se sont fait remarquer en jetant des fumigènes sur le terrain pour manifester leur mécontentement quant à la situation sportive du Essevee. Ils étaient même plusieurs à réclamer la démission de l'entraîneur Francky Dury. Sur la pelouse, la première mi-temps était dominée par le matricule 1 qui ouvrait logiquement la marque grâce à Manuel Benson à la 19e minute. L'ailier belge inscrivait son troisième but de la saison en championnat grâce à une superbe frappe enveloppée qui allait se loger dans la lucarne droite de Sammy Bossut. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent dans ce premier acte où Zulte paraissait impuissant face au Great Old. À la 59e minute de jeu, Zulte revenait à la marque par l'intermédiaire de Zinho Gano qui inscrivait sur corner son sixième but de la saison. Sa reprise de la tête ne laissait aucune chance à Jean Butez. Deux minutes plus tard, la barre transversale du même Butez tremblait après une nouvelle tête de Jelle Vossen. Complètement transformés, les Flandriens prenaient finalement l'avance sur contre-attaque via Dereck Kutesa à la 66e minute. Le Suisse profitait d'une superbe passe d'Abdoulaye Sissako dans le dos de la défense pour tromper Jean Butez. À la 75e minute, Faris Haroun obligeait Bossut à se détendre après une superbe frappe lointaine, maintenant l'avance pour le Essevee. Les Flandriens tenaient bon et finissaient par engranger leur première victoire de la saison à domicile, infligeant à l'Antwerp sa première défaite après cinq victoires de rang. Dans l'autre rencontre, sur la pelouse des Côtiers, le Cercle dominait la première mi-temps et se créait plusieurs possibilités, sans réussir à trouver l'ouverture face à des Ostendais regroupés en défense. Les Brugeois finissaient par trouver l'ouverture à la 66e minute par Thibo Smolders sur un service d'Alejandro Millan. Moins de dix minutes plus tard, les locaux revenaient à la marque grâce à Makhtar Gueye qui inscrivait là son huitième but de la saison. Dans les arrêts de jeu, son coéquipier Alfons Amade l'imitait et offrait les trois points aux Kustboys. Au classement, l'Antwerp manque l'occasion de prendre seule la tête devant Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Les Anversois restent coincés avec 20 points et occupent provisoirement la quatrième place. Zulte Waregem, de son côté, se donne de l'air en bas de tableau et remonte à la 14e place, avec 12 points et possède quatre unités d'avance sur le Cercle, classé 17e. Avec ce succès, les Ostendais comptent 17 points et remontent à la 6e place. (Belga)