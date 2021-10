Les Belges à l'étranger - Jason Denayer (Lyon) marque et prend le meilleur sur Eliot Matazo et Monaco

L'Olympique de Lyon de Jason Denayer recevait l'AS Monaco d'Eliot Matazo samedi soir dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Les Lyonnais se sont imposés 2-0 grâce, notamment, à Jason Denayer, auteur du second but des Gones dans les dernières secondes. Eliot Matazo a disputé 82 minutesSur la pelouse au coup d'envoi pour la deuxième fois consécutive en championnat, Eliot Matazo n'a rien pu faire pour éviter la défaite des siens et était remplacé à moins de dix minutes du terme. Toko Ekambi se chargeait de transformer le pénalty à la suite d'une faute du défenseur Axel Disasi, avant que Jason Denayer n'aggrave la marque en reprenant du pied droit un centre d'Emerson (90e). Au classement, à l'issue de cette victoire, Lyon remonte à la 5e place avec 16 points, alors que Monaco les suit de très près avec 14 unités. En Espagne, Adnan Januzaj a disputé 66 minutes lors du match de son équipe de la Real Sociedad contre Majorque, comptant pour la neuvième journée de Liga. La Sociedad s'est imposée 1-0 dans les dernières secondes de jeu, grâce au but de Julen Lobete, remplaçant de Januzaj. Avec cette victoire, la Real Sociedad et Januzaj prennent momentanément la première place au classement avec 20 points, soit trois de plus que les deux clubs de Madrid. Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven s'est facilement imposé 3-1 à domicile contre le PEC Zwolle. Yorbe Vertessen était sur le banc au coup d'envoi et est rentré à une demi-heure de la fin alors que le score était de 0-1. Le PSV a réussi à s'imposer en marquant trois buts en cinq minutes en toute fin de rencontre (84e, 86e et 89e). Le jeune attaquant belge était à l'assist sur le but de Cody Gakpo qui permettait aux locaux de mener 2-1. Grâce à cette victoire, le PSV (21 points) revient à une unité de l'Ajax Amsterdam. (Belga)