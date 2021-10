Les Belges à l'étranger - Lille et Onana s'inclinent sur la pelouse de Clermont

Lille et Amadou Onana ont été surpris 1-0 sur le terrain de Clermont samedi dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Vital Nsimba à la 32e minute de jeu.

C'est du banc des remplaçants que le capitaine des Diablotins assistait à l'ouverture du score des locaux en première mi-temps. L'entraîneur lillois, Jocelyn Gourvennec, décidait de faire monter le milieu de terrain à l'heure de jeu à la place de Benjamin André, mais les champions de France en titre ne parvenaient pas à refaire leur retard. Lille marque un coup d'arrêt au classement après trois victoires consécutives obtenues avant la trêve internationale. Avec cette défaite, les Dogues restent bloqués à 14 points et pointent à la huitième place, avec un petit point d'avance sur leur bourreau du jour. Du côté des Pays-Bas, le RKC Waalwijk est allé faire 2-2 sur la pelouse de Feyenoord. Les visiteurs alignaient d'entrée Dario Van den Buijs, avant que Shawn Adewoye et Lennerd Daneels ne montent au jeu à la 69e minute, imité dix minutes plus tard par Thierry Lutonda. Au classement, grâce à ce point pris à l'extérieur, Waalwijk occupe provisoirement la 13e place avec sept unités, alors que Feyenoord partage la quatrième place avec 16 unités. (Belga)