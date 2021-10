Record de Belgique battu: une highline de 770m installée à Freÿr

Des highlineurs et highligneuses belges et hollandais ont battu, samedi, le record de Belgique de highline en installant une sangle à 70m de haut sur une longueur de 770m, aux rochers de Freÿr, a indiqué Laurent Blondiau, gestionnaire de projet pour le club alpin belge."Tout s'est très bien déroulé, lentement mais sans grosses difficultés dans des conditions météorologiques idéales. Les essais de traversées pourront bien débuter dès ce dimanche matin", a ajouté Laurent Blondiau. Le précédent record de Belgique avait été établi en juillet dernier à la carrière de Waimes avec l'installation d'une highline de 440m de long qui avait pu être traversée à plusieurs reprises. L'objectif de cette discipline est de relier les deux points d'ancrage de la sangle, légèrement élastique, en équilibre et sans tomber. "C'est proche du funambulisme mais on n'a pas de balancier pour garder l'équilibre. Ici, comme on est en hauteur, on a besoin de sécurités supplémentaires en étant attaché avec un baudrier. On utilise par ailleurs deux sangles superposées par mesure de sécurité." (Belga)