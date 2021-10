Ben Swift conserve son titre de champion de Grande-Bretagne

Ben Swift a conservé son titre de champion de Grande-Bretagne dimanche à Lincoln. Le coureur d'INEOS Grenadiers a devancé Fred Wright (Bahrain Victorious) et Harry Tanfield (Team Qhubeka NextHash), qui prennent les médailles d'argent et de bronze.Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers), sacré dans le contre-la-montre jeudi, a pris la 4e place devant Lewis Askey (Groupama-FDJ), qui complète le top 5. Ben Swift, 33 ans, a enlevé sa 15e victoire en carrière. Il avait décroché son premier titre national en 2019, alors que l'édition 2020 avait été annulée. Chez les dames, c'est Pfeiffer Georgi (DSM) qui s'est imposée. Josie Nelson (Coop-Hitec Products) et Joscelin Lowden (Drops-Le Col) complètent le podium. (Belga)