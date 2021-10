Boucles de l'Aulne - Stan Dewulf: "Je sentais que les sensations étaient bonnes depuis quelque temps"

Après une 12e place à l'Euro, une 5e place à Binche-Chimay-Binche et une 4e place à Paris-Tours, Stan Dewulf (AG2R Citroën) a confirmé ses bonnes sensations de fin de saison en décrochant sa première victoire pro grâce à a victoire dans les Boucles de l'Aulne (1.1) dimanche.

"Je sentais que les sensations étaient bonnes depuis quelque temps. Je tournais un peu autour d'une bonne performance", déclare Stan Dewulf sur le site d'AG2R Citroën. "Le circuit était difficile mais nous avons fait une belle course collective. Lorsque je sors à 8 kilomètres de l'arrivée, je préfère anticiper une arrivée au sprint. Je suis vraiment très content de remporter cette première victoire avec le maillot de l'équipe AG2R Citroën. Nous avons vécu un super week-end tous ensemble et l'on termine la saison avec les victoires en Coupe de France (général, jeunes, par équipes). On ne pouvait pas rêver mieux. Et pour ma part, remporter la dernière course de la saison me permet d'entamer ma coupure avec déjà une grosse envie pour l'an prochain", conclut le coureur belge de 23 ans. Dewulf, qui a passé toute la journée à l'avant de la course, s'est imposé en solitaire après une attaque placée dans le final. Il s'est imposé avec 36 secondes d'avance sur les Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) et Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). (Belga)