Chrono des Nations: Victoire de Stefan Küng, Remco Evenepoel 5e

Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) a remporté la 39e édition du Chrono des Nations (1.1), un contre-la-montre de 44,5 km disputé dimanche aux Herbiers, en Vendée, où Remco Evenepoel a pris la 5e place.

Kung, double champion d'Europe du chrono, s'est imposé en 51.46, 36 secondes devant le Danois Martin Toft Madsen (BHS - PL Beton Bornholm) et 1:16 devant l'Italien Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation). Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) s'est classé 5e à 1:22, juste devant Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise), 6e à 1:28. Stefan Küng succède à Jos van Emden au palmarès d'une épreuve qui avait été annulée l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Le Néerlandais s'était imposé en 2019 devant l'Italien Filippo Ganna et le Slovène Primoz Roglic. Plus tôt dans la journée, le Belge Alec Segaert, champion d'Europe de la spécialité, s'était imposé chez les juniors. Chez les dames, la victoire est revenue à la Suissesse Marlen Reusser, qui est également championne d'Europe du contre-la-montre. (Belga)