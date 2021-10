Elections en Allemagne - Les Verts s'accordent pour débuter des négociations sur une coalition gouvernementale

Les écologistes allemands, du parti Alliance 90/Les Verts, sont officiellement parvenus à un accord dimanche, après huit jours de discussions exploratoires, afin de lancer des négociations en vue de former une coalition avec les sociaux-démocrates du SPD et les libéraux-démocrates du FDP.

Le SPD, pour qui Olaf Scholz est candidat à la Chancellerie, avait marqué son accord dès vendredi. Après les Verts ce dimanche, le FDP devrait lui aussi suivre cette voie lundi. Ces trois partis ont remporté les élections du 26 septembre et disposent ensemble d'une majorité confortable de plus de 400 sièges sur 735 au Bundestag. "Une histoire verte s'écrit", a lancé dimanche le co-président des écologistes, Robert Habeck. "Le temps de l'espoir est arrivé." Toutefois, si les trois partis sont d'accord pour entamer des négociations, rien ne dit que cette coalition sera aisée à forger, la répartition des postes ministériels constituant un défi, selon le quotidien allemand Bild. Robert Habeck et le président du FDP, Christian Lindner, convoiteraient tous deux le ministère des Finances. Pour certains cercles libéraux, la nomination de M. Lindner au poste de ministre des Finances devrait d'ailleurs être une condition préalable à sa participation à cette équipe gouvernementale de gauche. Le financement de plusieurs projets ambitieux du gouvernement constitue également une source d'inquiétude. Les trois partis ont cependant assuré qu'aucune hausse d'impôts ne serait décrétée dans ce cadre. (Belga)