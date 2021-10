JO 2022 - La flamme olympique allumée lundi, sans spectateurs, pour les Jeux d'hiver de Pékin

La flamme olympique sera allumée dans un stade antique d'Olympie vide lundi pour les Jeux d'hiver de Pékin (du 4 au 20 février 2022), comme pour ceux de Tokyo, en raison de la pandémie de coronavirus.Pour la seconde fois consécutive en trois décennies, la cérémonie traditionnelle dans le berceau de l'olympisme se tiendra en l'absence de spectateurs, a annoncé le Comité olympique hellénique. "À cause de la situation liée à la pandémie de Covid-19, la cérémonie d'allumage se tiendra dans un respect strict du protocole sanitaire local", a prévenu le Comité, qui reconduit ainsi les mesures drastiques prises en mars 2020 en vue des JO de Tokyo. Dans l'histoire des Jeux de l'ère moderne, la flamme n'avait été allumée à huis clos qu'en 1984, quand les organisateurs grecs avaient voulu protester contre le caractère commercial des Jeux olympiques de Los Angeles. La cérémonie se tiendra devant un parterre limité aux membres du Comité international olympique (CIO) et des comités grec et chinois, en présence de la présidente de la République hellénique Katerina Sakellaropoulou et du président du CIO Thomas Bach. La flamme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver sera amenée en un temps record jusqu'à Athènes, avant de s'envoler vers Pékin. Elle doit être allumée lundi à 10h30 sur le stade antique d'Olympie, sur la péninsule du Péloponnèse, et remise aux organisateurs chinois dès le lendemain au stade Panathénaïque à Athènes à 11h00 après une nuit à l'ombre de l'Acropole. Fait sans précédent dans le passé récent, la flamme olympique ne sera portée que par deux relayeurs - un Chinois et un Grec - en moins de 24 heures jusqu'au stade Panathénaïque, où elle sera remise au comité d'organisation Pékin 2022, également en l'absence de public. Traditionnellement, la flamme est allumée par les rayons du soleil sur les ruines du temple d'Hera à Olympie, siège des Jeux de l'Antiquité en Grèce. Comme un soleil radieux est annoncé lundi, par un ciel clair et une température de 20 degrés, sur le temple antique d'Olympie, les rayons du soleil devraient traverser sans encombre le miroir parabolique et enflammer la torche brandie par la prêtresse Xanthi Georgiou, avant d'être emportée par le premier relayeur, le skieur grec Giannis Antoniou. (Belga)