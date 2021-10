La grève des équipes de tournage d'Hollywood évitée de justesse

Une grève des équipes de tournage d'Hollywood qui menaçait de paralyser l'industrie du cinéma américain à partir de lundi a été évitée de justesse, grâce à la conclusion d'un accord sur les conditions de travail de ces employés techniques, a annoncé le principal syndicat du secteur."C'est une fin digne d'un film d'Hollywood", a déclaré dans un communiqué publié samedi soir Matthew Loeb, le président du syndicat IATSE, qui représente des dizaines de milliers de ces travailleurs du spectacle. Cadreurs, constructeurs de décor, costumiers, maquilleurs... Ces employés menaçaient de faire grève à partir de minuit dimanche face au blocage des négociations sur une nouvelle convention collective. L'accord doit encore être approuvé par les membres du syndicat. Malgré des mois de discussions, l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) - qui représente notamment Disney, Warner ou encore Netflix - refusait d'accéder à certaines de leurs revendications. La convention désormais proposée "s'attaque à des problèmes fondamentaux, dont des périodes de repos raisonnables, des pauses pour les repas, un salaire décent pour ceux au bas de l'échelle salariale, et des augmentations conséquentes des compensations" de la part des entreprises, a notamment énuméré le communiqué du syndicat. "Nous avons affronté certaines des entreprises technologiques et de divertissement les plus riches et les plus puissantes du monde, et nous avons obtenu un accord avec l'AMPTP qui répond aux besoins de nos membres", a ajouté Matthew Loeb. L'AMPTP a confirmé l'accord à la chaîne CNN, sans commenter davantage. Le mouvement de ces travailleurs techniques avait obtenu de nombreuses marques de soutien, par exemple d'acteurs comme Julia Louis-Dreyfus ou Samuel L. Jackson, mais aussi de personnalités politiques de gauche comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Le dernier mouvement social d'ampleur qu'Hollywood a connu était la grève des scénaristes qui avait paralysé l'audiovisuel américain en 2007-2008. Ce conflit de 100 jours avait provoqué un manque à gagner de deux milliards de dollars, selon des estimations indépendantes. Mais les petites mains du cinéma n'ont, elles, pas posé leur caméra, pinceau ou accessoire depuis 1945, quand une grève de six mois avait dégénéré avec des affrontements violents devant les studios Warner Bros. (Belga)