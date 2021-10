Vingt-six pompiers mobilisés pour un incendie à Herve

Les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau sont mobilisés, ce dimanche soir, pour un incendie à Chaineux, sur le territoire de la commune de Herve, a fait savoir la zone de secours.A l'arrivée des hommes du feu, l'incendie était conséquent et la toiture était percée. Le bâtiment a été évacué et il n'y a pas de victime à déplorer. Vingt-six pompiers sont sur place avec deux autopompes, une auto échelle, trois citernes, un officier et un véhicule de ravitaillement. (Belga)