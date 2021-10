WTA Indian Wells - Elise Mertens et Su-Wei Hsieh qualifiées pour les WTA Finals: "Nous formons un bon duo"

Avec la Taipéienne Su-Wei Hsieh, Elise Mertens a remporté le double du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells samedi. Un succès qui permet au duo de valider sa qualification pour les WTA Finals, le tournoi de fin de saison réunissant les huit meilleures joueuses de l'année en simple et en double.En finale à Indian Wells, Mertens et Hsieh se sont imposées en deux sets 7-6(1), 6-3 en 1h34 contre la Russe Veronika Kudermetova et la Kazakhe Elena Rybakina. "Le premier set était très serré mais nous nous sommes montrées plus solides dans le jeu décisif", a réagi Mertens en conférence de presse. "Nous avons mieux joué dans le 2e set et nous sommes très heureuses avec cette victoire et notre qualification pour les Finals." Après Wimbledon début juillet, la paire belgo-taipéienne a remporté son 2e tournoi ensemble. Pour la Limbourgeoise, il s'agit de son 14e trophée en double, le 4e cette année. "Nous passons beaucoup de temps à nous connaître. Sur le terrain, nous nous entendons bien et nous nous coachons l'une et l'autre. Nous prenons le temps de discuter sur le banc pour nous concentrer sur ce que nous faisons bien. Nous formons vraiment un bon duo", a conclu Mertens. (Belga)