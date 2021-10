Intercontinental GT Challenge - Nicolas Baert 4e des 8 Heures d'Indianapolis, Vanthoor et Weerts grands perdants

Pour sa première course en GT3, le Brabançon Nicolas Baert (Audi) a terminé 4e lors des 8 Heures d'Indianapolis, aux États-Unis, ce dimanche. Leaders dans la dernière heure, Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi) ont terminé 6e après une pénalité.Deuxième manche de l'Intercontinental GT Challenge après les 24 Heures de Spa, les 8 Heures d'Indianapolis ont été marquées par les nombreuses neutralisations, rendant l'épreuve indécise et particulièrement disputée avec des stratégies différentes. Avec un arrêt aux stands lors de la dernière neutralisation à 45 minutes, Charles Weerts et Dries Vanthoor, acommpagnés par l'Allemand Christopher Mies, pensaient avoir fait la bonne affaire en prenant la tête. Mais c'était sans compter sur un "drive through" pour ne pas avoir suivi les instructions de la direction de course. Ils terminent donc 6e à 51 secondes de l'Audi victorieuse des Allemands Christopher Haase et Markus Winkelhock et du Suisse Patric Niederhauser. Finalement, le Belge le mieux classé de cette épreuve est Nicolas Baert. Habitué du TCR Europe, il a réussi ses débuts en GT3 en terminant 4e au classement général mais aussi en s'imposant dans la catégorie Silver Cup avec les Français Lucas Légeret et Aurélien Panis. Quant à Jan Heylen (Porsche), il a été contraint à l'abandon. La troisième et dernière course de l'Intercontinental GT Challenge aura lieu en Afrique du Sud avec les 9 Heures de Kyalami le 4 décembre. (Belga)