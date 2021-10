Eurocoupe - Sam Van Rossom (Valence) prend le meilleur sur Loïc Schwartz

Les Espagnols de Valence, avec Sam Van Rossom, se sont imposés (92-82) face aux Grecs de Promitheas de Loïc Schwartz mardi soir pour le compte de la première journée en Eurocoupe.

Pendant quarante minutes, les deux formations ne se sont pas quittées. En première mi-temps, ce sont les locaux, menés par Louis Labeyrie (23 points et 8 rebonds) qui prenaient une petite avance (47-43). Si Abdul Gaddy (13 points) se démenait pour laisser les visiteurs au contact (69-63 après 30 minutes), ce sont bien les Espagnols qui repartent avec une première victoire dans la compétition (92-82). Le meneur belge de Valence, Sam Van Rossom, termine la rencontre avec 6 points (0/1 à 2 points et 2/3 à 3 points), 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 19 minutes. De son côté, Loïc Schwartz (Promitheas) finit le match avec 1 point (0/1 à 3 points et 1/2 aux lancers), 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 12 minutes. Les huit meilleures équipes des deux groupes, composés de 10 formations, seront qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Eurocoupe. (Belga)