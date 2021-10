Ligue des Champions - Le Club Bruges face à De Bruyne et Guardiola pour continuer à rêver

Le Club Bruges reçoit Manchester City ce mardi (18h45) dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. Un match face à "l'une des deux meilleures équipes du monde avec le Bayern Munich", selon l'entraîneur brugeois Philippe Clement, que les Blauw-Zwart aborderont avec un point de plus que leurs adversaires du jour.

Après un partage convaincant 1-1 face au Paris Saint-Germain en ouverture, les Brugeois s'étaient imposés à Leipzig 1-2. Manchester City, finaliste de la dernière édition, a lui battu Leipzig 6-3 puis s'est incliné 2-0 à Paris. En conséquence, le Club Bruges partage la tête du classement avec le PSG (4 points) devant Manchester City (3) et Leipzig (0). Un excellent début qui ouvre de belles perspectives aux Brugeois. Pour obtenir quelque chose mardi, Philippe Clement sait que son équipe devra être "super efficace". "Nous n'aurons pas 20 opportunités", a-t-il prévenu en conférence de presse. L'entraîneur brugeois sent que son équipe est "prête pour un nouvel exploit. Il y a beaucoup d'envie, mais il faut être réaliste. Nous sommes dans une autre dynamique qu'en championnat ou en Coupe de Belgique, où nous sommes toujours favoris. Les grandes stars sont en face. Nous croyons dans nos qualités, tout est possible dans chaque match. Mais la qualité ainsi que les circonstances doivent être là." Clement pense même que City est "un cran encore plus haut" que le PSG. Un double affrontement face aux 'Cityzens' attend les Bruges, car la prochaine journée, le 3 novembre, prévoit le match retour à Manchester. Ce sont donc 6 points sur les 12 encore disponibles qui seront en jeu contre les vice-champions d'Europe pour Bruges. Pep Guardiola, entraîneur des 'Skyblues', a fixé le cap pour son équipe: "Nous voulons gagner les trois prochains matchs". L'Espagnol ne s'attend pas à un match facile. "Ce que nous avons vu chez eux, c'est le physique. Les milieux et les défenseurs centraux sont agressifs. Ils jouent un jeu direct et ont de la qualité dans les trente derniers mètres." Une autre attraction de la rencontre sera la présence de Kevin De Bruyne en Belgique pour un match de clubs. "C'est chouette de jouer en Belgique. Depuis mon départ il y a dix ans, je n'avais plus joué ici avec mon club, uniquement avec l'équipe nationale", a rappelé 'KDB' en conférence de presse. Dans l'autre match du groupe (21h), le PSG recevra Leipzig. (Belga)