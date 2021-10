Ligue des Champions - "L'une des meilleures prestations de City en Europe" pour Guardiola, conseillé par Kompany

Manchester City n'a laissé aucune chance au Club Bruges, battu 1-5, mardi, lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, dans le groupe A. "C'est l'une de nos meilleures prestations en Europe, sans aucun doute", s'est réjoui Pep Guardiola, l'entraîneur de City, en conférence de presse après le match, confiant également qu'il avait demandé des informations sur Bruges à Vincent Kompany, qui a joué de longues années chez les 'Skyblues'.

"J'ai regardé plusieurs matchs de Bruges durant la trêve internationale, je savais qu'ils avaient bien joué contre le PSG", a analysé Guardiola. "Nous avons fait un bon match, notre pressing était bon. Nous récupérions vite le ballon et après nous l'utilisions avec beaucoup de sens", s'est réjoui Guardiola. "Nous avons trouvé beaucoup de passes avec Phil Foden. Nous avions des coureurs derrière (Joao Cancelo et Kyle Walker, buteurs, ndlr). Nous aurions pu marquer plus de buts, nous en avons eu les possibilités. Nous sommes tous ravis de notre performance." Dans sa préparation du match, Guardiola a également bénéficié d'un conseiller particulier: "Je vais vous révéler un secret: j'ai parlé à Vincent Kompany, qui m'a donné des infos. Il connait mieux Bruges que moi", a souri l'Espagnol. "Je pense que nous avons réalisé une bonne performance dans plusieurs aspects, de telle sorte que Bruges n'a pu jouer son jeu." Les deux équipes se retrouveront pour le retour le 3 novembre. "Ce ne sera pas le même match, c'est sûr", pense Guardiola. "Je suis sûr que Clement va faire des ajustements. Ils sont fiers, ils vont analyser le match et voir où s'améliorer. Ils auront un plan." Le quatrième but a été inscrit par le jeune Cole Palmer, 19 ans. "Il a une qualité spéciale devant le rectangle, un talent qu'il est difficile à trouver: quand il a le ballon là, la plupart du temps, cela finit au fond des filets." Guardiola souligne qu'il faut être "calme et patient" avec les jeunes joueurs. "Je suis content pour son but. Il pouvait faire mieux sur certaines actions, mais c'est normal. C'est l'expérience. Petit à petit, nous donnons des opportunités à nos jeunes." Guardiola ne souhaite pas faire de parallèle entre Palmer et un autre joueur formé au club et désormais titulaire des 'Cityzens', Phil Foden, 21 ans. "Phil est Phil et Cole est Cole. Phil est déjà une réalité, sinon il ne jouerait pas en équipe nationale. Cole est un adolescent. Un jeune joueur qui a une grande marge de progression et qui est encore loin de Phil. Nous ne pouvons pas les comparer." (Belga)