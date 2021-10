Euroligue féminine - Troisième victoire en trois matchs pour Emma Meesseman et Ekaterinburg

Les Russes d'UMMC Ekaterinburg se sont imposées mercredi soir en déplacement en France, à Lattes Montpellier (73-92) en match comptant pour la 3e journée d'Euroligue féminine de basket. Emma Meesseman a bouclé sa prestation forte de 12 points (5/8 à 2 points, 0/1 à 3 points et 2/2 aux lancers), 6 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 1 contre en 25 minutes.

Les championnes en titre ont rapidement fait la différence dans un premier quart-temps à sens unique (11-34) grâce à Alexandria Bentley (20 points et 8 passes). Aux commandes, les Russes ont maîtrisé la suite de la rencontre (27-53 et 48-71 après 30 minutes) pour filer vers une victoire facile (73-92), la troisième en autant de rencontres depuis le début de la compétition. Grâce à cette victoire, UMMC Ekaterinburg prend la tête du groupe A. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de huit équipes, seront qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Les équipes classées 5e et 6e seront reversées en quarts de finale de l'Eurocoupe féminine. (Belga)